“NON AVRAI ALTRO AMORE ALL’INFUORI DI ME”, CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

CARENNO – Sabato 23 novembre alle 21 al cineteatro San Pio X di Carenno, Fita Lecco Como APS, in collaborazione con Alberoblu, il Comune di Carenno, la Parrocchia Santa Maria Immacolata e I Teatranti di Carenno presenta lo spettacolo teatrale “Non avrai altro amore all’infuori di me“: quando il possesso è confuso con l’amore e la prevaricazione sovrasta dialogo e libertà.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche il teatro si attiva e sostiene l’importanza della sensibilizzazione verso un tema ancora troppo attuale.

Questo spettacolo vuole dare voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi.

Il femminicidio in Italia è solo la punta di un iceberg che nasconde una montagna di soprusi e dolore che si chiama violenza domestica, ma non solo. La maggior parte delle vittime non denuncia per paura, per le possibili ripercussioni, per vergogna, perché non sa dove andare e come sostenersi, per non ammettere il fallimento di una relazione.

Uno spettacolo di narrazione, poesia e riflessione che attraverso i suoi testi – forti, ironici, sarcastici – vuole portare lo spettatore ad interrogarsi e riflettere su questo tema importante.

Riflettere anche sulle parole che vengono lanciate come dardi alle donne, perché si modifichi la base: il pensiero, è da qui che scaturiscono parole e gesti.

Perché crediamo che il cambiamento non è una speranza ma una necessità.

Da un’idea di Francesca Corti, Alberoblu.

Con Alessandro Fontana, Carlo Minichini, Chiara Castelnuovo, Elisa Panzeri, Francesca Corti, Josefine Reichard, Mara Lo Schiavo, Pietro Spreafico e Michele Maggioni, Andrea Pasquini, Juana Paniagua, Leonardo Zarantonelli

Voci: Donatella Montanelli, Federica Marelli, Gabriella Giacinti, Lorena Colombo, Vincenzo De Lucia

Regia: Francesca Corti