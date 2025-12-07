NON BASTA MOSCARELLA/COSTA BEFFATA, TORINO PREVALE ALL’ULTIMO 70-69

VENARIA REALE (TO) – Basket Costa esce dal parquet di Venaria con l’amaro in bocca dopo una partita intensa, combattuta e ricca di strappi, decisa soltanto negli ultimi secondi. Le biancorosse hanno mostrato capacità di reagire alle difficoltà, ma non sono riuscite a chiudere il match nel momento decisivo.

L’avvio è di Torino, guidata dall’ex Penz (a destra) che firma il 3-0 iniziale. La formazione ospite fatica a trovare ritmo in attacco, complici alcune palle perse e le basse percentuali dall’arco (1/11 nel primo periodo). Il punteggio scivola fino all’8-3 e poi al 12-5, ma è qui che Brossmann prova a caricarsi la squadra sulle spalle, guidando una prima mini-rimonta. Dal 17-9 le biancorosse trovano un importante 0-6 che riapre i giochi (17-15). Il primo quarto si chiude sul 20-17.

Il parziale in favore delle padrone di casa prosegue nel secondo periodo, un break di 7-0 che porta le piemontesi avanti 24-17. Inerzia totalmente a favore di Torino che trova addirittura il massimo vantaggio sul 28-19. Grazie ad un buon momento dell’estone Teder, Costa piazza uno 0-7 che riporta tutto in equilibrio (28-26), costringendo la panchina locale al time-out. Qui emerge anche Moscarella, sempre più solida sotto le plance e ad minuto dall’intervallo arriva il primo vantaggio esterno sul 35-36. Ma Torino ribalta ancora: si va al riposo lungo sul 37-36.

La ripresa si apre con la stessa Moscarella che impatta subito (37-37) e inaugura un quarto caratterizzato da un continuo botta e risposta. Basket Costa prova l’allungo fino al 43-48 grazie alla propria energia “interna”, ma Torino replica ancora (48-48). L’ultimo lampo del periodo porta la firma di N’Guessan e Sanogo, magistrali in un gioco a due che chiude il quarto sul 52-54.

Negli ultimi dieci minuti Teder e Brossmann producono canestri importanti che spingono Costa fino al +5 (56-61). Una tripla di Brossmann segna il massimo vantaggio sul 58-64 a metà periodo. Le ragazze di coach Corrado, però, non cedono: risalgono fino al 62-64, ma le biancorosse reagiscono con Brossmann e Volpato, riportandosi sul 62-69 a due minuti dalla sirena. Sembra il momento della fuga, ma le padrone di casa piazzano un 5-0 che riapre completamente la partita (67-69). A 15″ dal termine arriva il canestro più pesante del match: gioco da tre punti della lunga torinese Chukwu che vale il sorpasso (70-69). Nell’azione decisiva però Costa perde palla e vede sfumare una vittoria che era stata costruita con tenacia.