“NON METTIAMO PRESSIONE ALL’ACQUA!”, 100 ALL’INIZIATIVA DI LRH PER LE SCUOLE

LECCO – Oggi martedì 19 marzo al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano “Non mettiamo pressione all’acqua!”, una giornata formativa rivolta agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo scientifico e tecnico/tecnologico della provincia di Lecco. Organizzato da Lario Reti Holding e Ufficio d’Ambito di Lecco, ha visto la partecipazione di circa 100 studenti degli Istituti Casa degli Angeli, L. Rota, A. Badoni e G.B. Grassi.

“Ho fortemente voluto questa iniziativa – dice il Presidente dell’Ufficio d’ambito di Lecco, Marco Bonaiti – per promuovere la valorizzazione della Giornata Mondiale dell’acqua nelle scuole, che sono il cuore del cambiamento e che, per questo, sono destinatarie del nostro principale progetto formativo. Confido che l’iniziativa possa rinnovarsi: l’elemento acqua è ricco di così tante implicazioni che certamente potrà offrire lo spunto per coinvolgere progressivamente tutte le scuole del territorio e portare gli studenti a riflettere ulteriormente, in occasione della ricorrenza che cade il 22 marzo di ogni anno, sul ruolo che ciascuno, come cittadino di oggi e professionista di domani, può svolgere per consentire a tutti di godere di questo bene primario.”

La presenza della presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hoffman, e dei sindaci dei Comuni delle scuole aderenti – Mauro Gattinoni e Marco Ghezzi – testimonia l’importanza che le Istituzioni, che collettivamente governano il servizio idrico nell’ATO di Lecco, assegnano alle attività formative e informative, a partire dai più giovani.

“La formazione dei più giovani è essenziale per il nostro settore – ha affermato Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding – I ragazzi di oggi saranno i nostri utenti di domani e la loro consapevolezza è importante, soprattutto considerando il periodo critico che stiamo vivendo a causa dei cambiamenti climatici. Inoltre, opportunità formative come questa possono accendere la passione in qualcuno che un giorno potrebbe dare il suo contributo al settore idrico, così essenziale per la comunità e la vita”.

L’evento è stato anche occasione per le nuove generazioni di dialogare con il meteorologo Andrea Giuliacci, che ha illustrato in maniera sconvolgentemente reale e attuale gli effetti che i cambiamenti climatici avranno sul loro futuro. Successivamente, Laura Boscarello – Responsabile Modellazione di Lario Reti Holding ha avuto il compito di presentare una delle iniziative di contrasto ad uno degli effetti del cambiamento climatico: la siccità. Nella relazione ha illustrato il progetto di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua in Provincia di Lecco, redatto da Lario Reti Holding e reso possibile dall’importante finanziamento PNRR ottenuto nel 2022 dall’Ufficio d’ambito di Lecco.

La giornata si è conclusa con l’intervento della Prof.ssa Manuela Grecchi, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che ha presentato i percorsi di formazione offerti dal Politecnico per la costruzione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. “Mi congratulo con gli organizzatori per il ricco panel di iniziative promosse in concomitanza con il “World Water Day”. È importante rivolgersi ai giovani e parlare con loro di temi così rilevanti per il benessere del mondo in cui viviamo, affinché li possano sentire vicini, parte del loro quotidiano. Sono felice di averli incontrati qui al campus e di avere avuto l’occasione di illustrare le opportunità formative del Polo di Lecco offre loro”.