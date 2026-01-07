NON SI FERMA IL FREDDO INTENSO SU TUTTA LA LOMBARDIA

MILANO – Nelle ultime ore la Lombardia è stata interessata da un’ondata di freddo di notevole intensità, con temperature scese ben al di sotto delle medie del periodo. Lo segnala Arpa Lombardia.
Dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia spiccano i -22 °C registrati a Livigno (So) – (1850 metri s.l.m.), valori che non venivano raggiunti dal 2019, i -18 °C a Santa Caterina Valfurva (So) – (1730 metri s.l.m.) e i -10 °C a Bormio (So) – (1250 metri s.l.m.). Sulla pianura, nella mattinata del 7 gennaio le temperature sono scese a -5 °C, con punte fino a -8 °C a nord-ovest di Milano. Tra i capoluoghi di provincia si segnalano i -9 °C di Sondrio e i -5 °C di Varese.
Nei prossimi giorni continuerà a fare freddo con gelate diffuse durante la notte e nelle prime ore del mattino anche in pianura. Le temperature, pur mantenendosi su valori pienamente invernali, tenderanno a risalire gradualmente di qualche grado, inizialmente sulle Alpi e successivamente, nel corso del fine settimana, anche sulle aree di pianura.
Proseguirà la fase di tempo asciutto, seppur qualche debole nevicata potrebbe interessare le Alpi tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Qualche novità è attesa intorno alla metà del mese quando un cambio della circolazione atmosferica potrebbe riportare piogge e nevicate più consistenti e diffuse.