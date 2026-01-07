NON SI FERMA IL FREDDO INTENSO SU TUTTA LA LOMBARDIA

MILANO – Nelle ultime ore la Lombardia è stata interessata da un’ondata di freddo di notevole intensità, con temperature scese ben al di sotto delle medie del periodo. Lo segnala Arpa Lombardia .

Dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia spiccano i -22 °C registrati a Livigno (So) – (1850 metri s.l.m.), valori che non venivano raggiunti dal 2019, i -18 °C a Santa Caterina Valfurva (So) – (1730 metri s.l.m.) e i -10 °C a Bormio (So) – (1250 metri s.l.m.). Sulla pianura, nella mattinata del 7 gennaio le temperature sono scese a -5 °C, con punte fino a -8 °C a nord-ovest di Milano. Tra i capoluoghi di provincia si segnalano i -9 °C di Sondrio e i -5 °C di Varese.

Nei prossimi giorni continuerà a fare freddo con gelate diffuse durante la notte e nelle prime ore del mattino anche in pianura. Le temperature, pur mantenendosi su valori pienamente invernali, tenderanno a risalire gradualmente di qualche grado, inizialmente sulle Alpi e successivamente, nel corso del fine settimana, anche sulle aree di pianura.

Proseguirà la fase di tempo asciutto, seppur qualche debole nevicata potrebbe interessare le Alpi tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Qualche novità è attesa intorno alla metà del mese quando un cambio della circolazione atmosferica potrebbe riportare piogge e nevicate più consistenti e diffuse.