“NORMALE”: ESCE IL PRIMO SINGOLO DELLA CANTANTE LECCHESE MELYSSA

OLGINATE – “Essere completamente sé stessi, vedere il bello e lo straordinario nella normalità della vita quotidiana, trovare il coraggio di cambiare una situazione che ormai sentiamo stretta”. Questo è il messaggio che Melyssa vuole portare con il suo primo singolo dal titolo “Normale” in uscita venerdì 26 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Melissa Costa, in arte Melyssa, è una cantante emergente di Olginate che si è distinta nel suo percorso artistico grazie al suo talento e alla sua determinazione. Quest’anno è stato decisivo per la sua carriera, iniziato con la partecipazione a due programmi televisivi “…e viva il Videobox” su RAI 2 e “Striscia la Notizia” su Canale 5, in cui ha avuto l’opportunità di esibirsi portando la sua arte al grande pubblico.

Ha preso parte a numerosi eventi prestando la sua voce e la sua immagine come cantante, attrice, performer e presentatrice, primo fra tutti un grande spettacolo sulla storia di Mia Martini interpretando i brani più significativi della carriera della grande artista, riscuotendo un fortissimo successo insieme all’apprezzamento del pubblico. Ora il suo primo brano originale dal titolo “Normale” segna l’esordio del suo percorso come artista indipendente.

“Normale” uscirà con l’etichetta ADA Music Italy, che rappresenta la divisione indipendente di Warner Music Group. Fin dai primi secondi, questo brano travolge con la sua energia propositiva, che mette voglia di uscire dalla solita routine e di cambiare la propria vita in meglio, seguendo il proprio istinto e i propri sogni. Un brano pop up-tempo frizzante, allegro ed energico con un ritornello molto orecchiabile.

Questa nuova canzone sicuramente non lascia indifferenti e fa venire voglia di saperne di più. Melyssa ha infatti un progetto discografico pronto che vedrà la luce nel corso dei prossimi mesi.