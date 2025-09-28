NOTE DI PACE: GIOVANI MUSICISTI, DA GERUSALEMME MESSAGGIO A LECCO

LECCO – Un evento che unisce musica, spiritualità e dialogo interreligioso si terrà lunedì 29 settembre 2025 alle 20.30 nella Basilica di San Nicolò a Lecco. Si tratta di “Note di Pace – Elevazione musicale dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme”, un concerto straordinario che vedrà protagonisti giovani musicisti israeliani e palestinesi, cristiani, ebrei e musulmani, riuniti da un unico linguaggio universale: la musica.

L’iniziativa nasce in occasione della Dedica­zione della Cattedrale e si inserisce nel contesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario del Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi. Promosso dalla Fondazione Terra Santa con il sostegno di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Comune di Lecco, Comunità Pastorale Madonna del Rosario e Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’evento vuole essere un vero e proprio momento di “testimonianza-preghiera in musica”.

Sul palco salirà l’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat, la scuola musicale della Custodia di Terra Santa con sede a Gerusalemme. Fondata nel 1995 dal frate francescano e musicista Armando Pierucci, l’istituto è oggi un simbolo di convivenza possibile, dove ragazzi e ragazze di diverse culture e religioni studiano insieme in un clima di reciproco rispetto e condivisione. La loro presenza a Lecco sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo non solo l’eccellenza musicale che rappresentano, ma anche il valore profondo del dialogo costruito giorno dopo giorno attraverso l’arte.

Il programma del concerto comprende brani di grandi autori della tradizione occidentale, come Béla Bartók, Edward Elgar e Antonio Vivaldi, accanto a una selezione di melodie mediorientali, in un incontro musicale che abbraccia l’Occidente e l’Oriente, la classicità e la contemporaneità, in un’armonia che supera ogni frontiera.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per riflettere, attraverso la bellezza della musica, sulla possibilità concreta di vivere insieme in pace, pur nella diversità. In un tempo segnato da divisioni e conflitti, “Note di Pace” rappresenta un segno tangibile che l’armonia non è solo un fatto musicale, ma anche umano e spirituale.