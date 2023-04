CALOLZIOCORTE/BELLANO – Dopo un lungo silenzio successivo agli interventi chirurgici avvenuti negli Stati Uniti, ecco notizie sulle condizioni del piccolo Achille Losa, affetto dalla malattia genetica di Norrie.

Le informazioni arrivano da Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo, attivissimo nel sostegno alla famiglia del bimbo, che in questi giorni ha telefonato al papà di Achille, Simone.

“Achille sta bene – ha dichiarato il padre -. Cresce ed è felice; per quanto riguarda la vista, purtroppo non ci sono novità, è ancora cieco, e per ora non sembra avere percezione una luce apprezzabile. Però la retina si è parzialmente riattaccata da un occhio, quindi anatomicamente l’occhio dovrebbe crescere meglio di prima”.

Il bimbo (madre bellanese, papà come detto di Calolzio), era stato protagonista di una autentica gara di solidarietà che aveva portato a raccogliere oltre 400mila euro in donazioni, finalizzate ai costosissimi interventi agli occhi sostenuti tra settembre e dicembre dello scorso anno a Detroit, negli USA.

Ora non resta che attendere l’evoluzione nella crescita di Achille, con la speranza che almeno un occhio riesca a funzionare, magari parzialmente, migliorando la qualità della vita di questo bambino tanto sfortunato quanto amato e “supportato”: le donazioni raccolte da tantissimi privati e realtà diverse sono state ben 6.400 in pochi mesi.

RedBN