“NOTTE BIANCA… IN ROSA”, VALSECCHI: “SODDISFAZIONE PER EVENTO RACCOLTO”

CALOLZIOCORTE – La “Notte bianca… In rosa” di sabato 1 giugno, quest’anno in versione ridotta, ha registrato un’affluenza significativa, attirando circa 2.000 persone.

L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dai confcommercianti e dall’Associazione Valle San Martino, si è svolto, a differenza delle scorse edizioni, nella zona di piazza Vittorio Veneto: l’assessore e organizzatrice dell’evento Cristina Valsecchi ha spiegato che la scelta è stata fatta a causa della differente dislocazione dei negozianti aderenti ed ha portato un clima di raccoglimento maggiore, indirizzando maggiormente l’evento ai giovani, con la musica dei dj in piazza e i giochi per bambini.

Ha riscosso un buon successo anche la mostra di opere in mattoncini Lego organizzata da Itlug nelle sale del Comune, insieme all’esposizione di auto d’epoca; l’assessore, nonostante qualche critica sui social per il ridotto numero di stand e di area coperta dalla festa, oltre ad una lettera alla stampa che ha visto una critica ai costi per i partecipanti, ha sottolineato la soddisfazione dei commercianti aderenti e della gran parte dei partecipanti, che hanno passato “una serata diversa fuori casa, scegliendo la Notte bianca nonostante fosse in concomitanza con altre feste di paese e sostenendo i negozi di vicinato”.

Michele Carenini