LECCO – Grande successo per il ‘cocktail al museo’, promosso a Villa Manzoni in occasione della Notte bianca di Lecco e realizzato in collaborazione con Unione Italiana Vini & Karminia Vermouth.

La serata, a cui hanno partecipato 120 persone, ha preso le mosse dal confronto sul tema della commercializzazione di vermouth, alcolici, cioccolato e altri dolci all’epoca di Alessandro Manzoni, tra il direttore scientifico del Museo Manzoniano Mauro Rossetto, il direttore del Corriere Vinicolo Giulio Somma, la giornalista Katty Magni e il proprietario dell’azienda vinicola Karminia Vermouth Federico Appiano. A seguire, si è svolta la degustazione di vini, dessert e liquori storici nelle cantine del museo, accompagnata da un’esibizione al pianoforte Francesco Augurio.

Oltre 50 ulteriori visitatori hanno percorso le stanze della casa museo di Alessandro Manzoni, mentre oltre 80 hanno scelto di visitare Palazzo Belgiojoso. Di questi, una cinquantina hanno preso parte alle attività didattiche promosse al museo naturalistico, al museo storico e al museo archeologico. Oltre 200 le presenze registrate al Palazzo delle Paure, anche qui con una cinquantina di partecipazioni alle attività didattiche ‘Alla scoperta dell’incisione’ e ‘Alla scoperta di Pablo Atchugarry’. 275 infine gli accessi alla Torre Viscontea.

“Siamo estremamente soddisfatti per i numeri registrati durante la Notte bianca e anche colpiti dall’interesse che i poli museali della nostra città hanno suscitato nei visitatori – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Il cocktail al museo, evento che ha trattato in maniera inedita il collegamento tra l’arte culinaria e la storia della nostra città, è piaciuto ai numerosi partecipanti all’iniziativa promossa dallo staff del Simul e ha regalato loro una serata sui generis nella casa museo dello scrittore simbolo della nostra città”.