NOTTE DI ALCOL E VIOLENZA NEL LECCHESE, ATTIVI I SOCCORSI

LECCO/DERVIO – La notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto è stata caratterizzata da diversi episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori in varie zone della provincia di Lecco.

Intorno alle 20:30 è stata segnalata un’aggressione ai danni di una ragazza di 19 anni presso la stazione ferroviaria di Lecco. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera in codice giallo. Fortunatamente, la giovane non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale. Le autorità stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Più tardi si è invece scatenata la violenza a Dervio, in via Santa Cecilia, intorno all’una di notte. Una rissa scoppiata nei pressi degli autoscontri ha coinvolto un ragazzo di 16 anni e un uomo di 61, dalle testimonianze entrambi sotto l’effetto dell’alcol. È stato necessario l’intervento del 112 e l’invio di un’ambulanza del Soccorso Bellanese in codice giallo. I due sono stati trasportati all’ospedale di Gravedona con ferite lievi, in codice verde, e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

