NOTTE DI CAPODANNO IN CENTRO, COME CAMBIA LA VIABILITÀ

LECCO – In occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre, essendo atteso sul lungolago e in centro un afflusso straordinario di persone, Lungolario Isonzo e largo Europa resteranno chiusi al transito veicolare dalle 22 del 31 dicembre all’1 del 1° gennaio 2025, mentre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungolario Isonzo dalle 19.30 del 31 all’1 del 1° gennaio. Resterà consentita l’uscita dalle aree di sosta di via Nullo. A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Dalle 20 del 31 dicembre alle 5 del 1° gennaio, inoltre, sarà vietata la detenzione di contenitori di vetro o di metallo e la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici in largo Europa, vicolo della Torre, via Nazario Sauro, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, via Cornelio, vicolo del Torchio, vicolo Granai, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via Fratelli Cairoli, via Cavour, piazza Diaz, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo e via Anghileri. A questo collegamento l’ordinanza sindacale.