MILANO – Esperienza gratuita per gli Under 16 nei rifugi della Lombardia, l’iniziativa di Cai, Assorifugi e Regione è stata decisamente apprezzata tanto che in meno di una settimana le prenotazioni sono state chiuse.

“Raggiunto il numero massimo di voucher” recita il modulo per le iscrizioni. Ovvero sono già finiti i finanziamenti e se non ne verranno messi a disposizione altri il progetto, almeno per questa estate, potrà dirsi concluso.

Il servizio prevedeva una mezza pensione gratuita per gli Under 16 solo se abbinato al trattamento di mezza pensione del familiare, dei famigliari o parenti di primo grado che accompagnano il giovane, con un limite massimo di due pernottamenti gratuiti per ogni singolo avente diritto.