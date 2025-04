NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO: C’È ANCHE IL ‘MANZONI’ DI LECCO

LECCO – Quest’anno per la prima volta il Liceo Classico-Linguistico “A. Manzoni” di Lecco partecipa alla XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico , con il patrocinio del Comune di Lecco. Il tema scelto dall’organizzazione nazionale è: “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare”.

Appuntamento per il 4 aprile dalle 18 alle 22:30 in via Ghislanzoni 7. Si comincia alle 18 con l’accoglienza e i saluti delle autorità. Alle 18:30 la lectio magistralis di Maddalena Giovannelli (Università della Svizzera Italiana) dal titolo: “Oreste e Antigone in viaggio. La tragedia greca oltre le porte del Mediterraneo”. Alle 19:30 break con buffet. Dalle 20:30 le attività a cura degli studenti del Liceo Classico “Manzoni”, guidati dai docenti.

L’evento nasce da un’idea di Rocco Schembra (docente di Latino e Greco al Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale CT e ora ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino), sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinato da un ampio Comitato Organizzativo, introdotto dal brano inedito “Me di terra” del cantautore fiorentino Francesco Rainero. Quest’anno partecipano quasi 350 licei classici d’Italia; coinvolti anche 17 licei stranieri (Croazia, Francia-Île de la Réunion, Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia).

L’idea di partenza: dimostrare che il curricolo del liceo classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, è ancora pieno di vitalità e popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassano di gran lunga quelle richieste a scuola.