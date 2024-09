BALLABIO – Brutto episodio di cronaca nella tarda serata di martedì 3 settembre, quando in una famiglia residente in via 1. Maggio (nella frazione inferiore del paese) è scoppiata una lite. Talmente violenta da portare al Pronto Soccorso due delle quattro persone coinvolte (due donne, sembrerebbe madre e figlia di 42 e 69 anni).

Le informazioni sono ancora frammentarie e in corso di verifica da parte della …

