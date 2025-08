NOVE MEDAGLIE PER IL BADMINTON LECCO AL GRAND PRIX DI MALLES

MALLES (BZ) – Settimana impegnativa per gli atleti Badminton & Croquet Club Lecco, che da lunedì a venerdì hanno partecipato al Camp Estivo di Badminton in Val Venosta e nel fine settimana al “Torneo Grand Prix Malles”.

I blucelesti, con sette atleti in campo, riescono a conquistare 9 medaglie: 1 oro, 3 argento e 5 bronzo.

Come sempre ottima la prestazione di Alex Cattaneo che sale sul primo gradino del podio nel Singolare Maschile U11 mettendo a referto cinque vittorie su cinque partite disputate.

Gli argenti sono per Mattia Cattaneo nel Doppio Maschile U15 in coppia con Alessandro Lagasio (Il Punto-TO), finale vinta dalla coppia di Bolzano Gozzi/Kubicek; Nicola Cattaneo nel Doppio Maschile 35 in coppia con Steven Nsubuga (BC Roma), finale vinta da Hellrigl/Unterberger (ASV Malls); Chiara Landi nel Doppio Femminile 35 in coppia con Ladawan Woravijitchaikul (BC Roma) finale persa contro Nista (ASV Mals)/Irsara (ASSV Brixen).

Terzi gradini del podio per Mattia Cattaneo nel Singolare Maschile U15 e Doppio Misto U15 in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals); Chiara Landi Singolare Femminile 35; Matteo Maggioni nel Doppio Maschile U19 in coppia con Mattia Magaraggia (Sport Academy Arcole); Edvidio Milani Doppio Maschile 55 in coppia con Franco Rivoltella (CUS BG).

Buone prestazioni anche per Grazia Barlassina, che sul suo percorso ha trovato atleti di ottimo livello: Singolare Femminile ai gironi; ai quarti di finale nel Doppio Femminile con Madeleine Gansbiller (ASV Mals) e nel Doppio Misto in coppia con il compagno di Club Matteo Maggioni che non supera il girone nel Singolare Maschile U19.

Nicola Cattaneo arriva quarto nel Singolare Maschile 35 nel girone a cinque atleti.

Edvidio Milani giunge ai gironi nel Singolare Maschile 55 e ai quarti di finale nel Doppio Misto 35 in coppia con la compagna di Club Chiara Landi.

Al termine della settimana bolzanina, il vicepresidente e coach del Badminton Lecco Edvidio Milani ha dichiarato: “È stata una settimana intensa, dove abbiamo partecipato al Camp Estivo e messo benzina nelle gambe per il proseguo della stagione. Ottime prestazioni al Torneo da parte di tutti gli atleti.

Complimenti al piccolo Alex, che per l’ennesima volta ha giocato ad alto livello contro ragazzi di età maggiore, e alla famiglia Cattaneo, che è andata tutta a podio”.