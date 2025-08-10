NOVITÀ NELLA ROSA DEL RUGBY LECCO PER LA PROSSIMA STAGIONE

LECCO – L’A.S.D. Rugby Lecco ha ufficializzato le prime novità in vista della stagione sportiva 2025/2026. La rosa comincia a delinearsi tra conferme, rientri da prestito e alcune uscite già definite, mentre proseguono le trattative per completare l’organico.

Tra i giocatori non di formazione locale, sono stati confermati il trequarti Renzo Meisner e tre elementi di prima linea: Luka Betchvaia, Mauro Turco e Gianluca Moroni, tutti protagonisti della passata stagione.

Sul fronte dei rientri, tornano a vestire la maglia bluceleste Lorenzo Gaddi, prima linea, e Leonardo Radogna, terza linea, entrambi di formazione Lecco e reduci da esperienze in prestito che ne hanno favorito la crescita tecnica e atletica.

La dirigenza è attualmente impegnata in trattative avanzate per l’ingaggio di un pilone destro e di un mediano di mischia, due ruoli chiave che potrebbero dare ulteriore profondità e qualità alla squadra.

Non faranno invece parte della rosa 2025/2026 Flavio Magni, che ha raggiunto il limite d’età previsto, Marco Rusconi, costretto a lasciare per motivi lavorativi e anagrafici, Paolo Pandiani, in partenza per un programma Erasmus all’estero, e Nicolò Pellegrino, che ha deciso di abbandonare la carriera rugbistica.

La società ha espresso gratitudine ai giocatori in uscita per l’impegno dimostrato e augura loro il meglio per il futuro. Intanto, l’ambiente bluceleste guarda con fiducia alle prossime mosse di mercato, con l’obiettivo di affrontare la nuova stagione con ambizione e determinazione.