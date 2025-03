NP OLGINATE, DUE SCONFITTE AMARE PER LE UNDER 17

OLGINATE – Prima giornata di ritorno del campionato Under 17 “Classificazione Bronze” con la Npo di coach Marzio Puglisi che perde in casa 60-62 (parziali 15-24, 28-38,39-52) il match contro il team comasco del Sagapao Cermenate.

Una partita decisamente alla portata del quintetto olginatese. Alla squadra di Puglisi, però, è mancato quel giusto piglio, espresso nelle ultime partite, per portare a casa una vittoria, obbiettivo decisamente alla portata della squadra di casa. E questo ha fatto “arrabbiare” il coach.

“Parto dall’ultimo quarto, frazione vinta con un parziale di 21-10. La squadra è stata impeccabile. Buone giocate, ripartenze veloci e di squadra. Buon pressing. Ma tutto questo negli ultimi dieci minuti di partita quando eravamo sotto anche di 15 punti. Il resto però è stato decisamente tutto amaro. Pensavo che i ragazzi avessero capito quanto sia fondamentale mettere in campo, dal primo all’ultimo minuto, quella giusta cattiveria agonistica e determinazione per vincere le partite. Questa partita doveva essere vinta. Ci lavoriamo su, come sempre, ma mi aspetto una pronta reazione dei ragazzi”.

NPO: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Psofios, Nanni (cap.), Caruso, Colombo, P. Bonacina, R. Bonacina.

Ultima partita del girone di ritorno del campionato Under 17 Promozionale, con la Npo di coach Simone Caldirola che si arrende in casa 39-55 (7-10, 14-24, 26-43) contro Almenno.

“Non è stata una bella serata per Olginate – il commento del tecnico -, in una partita giocata anche molto sul piano fisico. Dopo un primo quarto equilibrato, dove potevamo segnare qualche canestro in più, nel secondo e terzo quarto la squadra non si è espressa su buoni livelli, concedendo troppo agli ospiti, che hanno trovato anche conclusioni facili sotto canestro, subendo anche qualche contropiede di troppo. Contento per come abbiamo giocato l’ultimo quarto, riuscendo anche a vincere la frazione. Ovviamente – conclude Caldirola – bisognava fare di più”.

Npo: Piazza, Sala, Manzoni, Caruso (cap). Pozzi, D. Colosimo, M. Colosimo, Bonacina, Mandarino, Nanni.