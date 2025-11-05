NP OLGINATE, DUE VITTORIE E DUE SCONFITTE PER LE GIOVANILI

OLGINATE – Quattro partite, quattro storie diverse, un unico filo conduttore: la crescita continua delle squadre NPO, tra successi netti, vittorie di carattere e sconfitte che fanno riflettere.

U19 Blu – Dominio nel derby

Prestazione travolgente per l’Under 19 Blu, che archivia il derby contro Basket Lecco con un eloquente 101-36. Coach Marzio Puglisi ha potuto sperimentare soluzioni offensive e dare spazio ai più giovani, in una gara a senso unico che ha confermato il divario tecnico tra le due formazioni. Il gruppo ha mostrato intensità e concentrazione per tutti i 40 minuti, costruendo fiducia in vista della trasferta contro Sondrio.

Parziali: 24-8 | 51-13 | 77-25 | 101-36

U19 Bianca – Occasione sprecata a Rovagnate

Amara sconfitta per la NPO Bianca, che cede 49-43 in una partita alla portata. Dopo un buon avvio, la squadra si è disunita, perdendo lucidità e commettendo errori decisivi nel finale. Coach Marco Bugana ha sottolineato la necessità di maturare sul piano mentale e di trovare maggiore continuità nell’atteggiamento. La voglia di fare bene c’è, ma serve più consapevolezza nei momenti chiave.

Parziali: 15-14 | 28-26 | 38-37 | 49-43

DR4 – Sconfitta a Lierna

Nel campionato DR4, Olginate lotta ma si arrende 69-46 contro una Lierna più esperta e precisa al tiro. Coach Stefano Cattani ha evidenziato i progressi del gruppo, pur riconoscendo le difficoltà realizzative e fisiche. La strada è ancora lunga, ma il lavoro settimanale sta dando i primi frutti. Prossimo appuntamento: domenica 9 novembre al Palazzetto Iginio Ravasio contro Mandello.

Parziali: 17-8 | 35-20 | 45-34 | 69-46

DR3 – Vittoria contro Aurora San Francesco

Importante successo casalingo per la NP Olginate di coach Marzio Puglisi, che supera l’Aurora San Francesco di Lecco con il punteggio di 60-56 (parziali 12-17, 29-38, 43-44) nella quinta giornata di andata. Una partita intensa e combattuta, con gli ospiti sempre avanti fino all’ultimo quarto, e i padroni di casa capaci di ribaltare il risultato grazie a una reazione decisa e corale.

Il match si è rivelato più complicato del previsto, con Olginate in difficoltà nei primi due quarti, penalizzata da percentuali basse sotto canestro e da un atteggiamento iniziale troppo timido. “Abbiamo sottovalutato la partita – commenta coach Puglisi – e pagato dazio sul piano dell’inesperienza, con un parziale negativo di 2 su 20 da sotto”.

Dopo l’intervallo, la svolta: ritmo più alto, maggiore aggressività e una difesa efficace che ha limitato gli avversari a soli sei punti nel terzo quarto. Nell’ultima frazione, Olginate ha preso il comando e difeso il vantaggio con determinazione, portando a casa due punti preziosi per la classifica.

“Sono soddisfatto della vittoria – conclude Puglisi – ma dobbiamo lavorare sull’atteggiamento. Le assenze non devono essere un alibi: ogni giocatore deve sentirsi parte del progetto e dare il massimo. Questa vittoria è importante per tutti noi”.

Parziali: 12-17 | 29-38 | 43-44 | 60-56