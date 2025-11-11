NP OLGINATE, I RISULTATI DELLE GIOVANILI: L’U19 BLU S’IMPONE SU SONDRIO

OLGINATE – Continuano i campionati per le giovanili della NP Olginate: questa settimana quattro match che hanno messo in mostra le potenzialità delle squadre biancoblu.

Serie DR3 – NPO Olginate vs Chiavenna: 80-55

Altra vittoria casalinga per il quintetto DR3 di coach Marzio Puglisi, che supera l’ostico Chiavenna con un netto 80-55 nella gara valida per la sesta giornata di andata, disputata al Palaravasio. Dopo Monticellese e Aurora San Francesco di Lecco, anche Chiavenna ha dovuto arrendersi al potenziale tecnico e agonistico dei biancoblu.

Il primo quarto si chiude in parità (17-17), con gli ospiti che impongono ritmi alti e mettono in difficoltà Olginate. Ma dalla seconda frazione emerge la compattezza del gruppo, che alza il livello difensivo e costruisce il break decisivo. Il vantaggio si consolida nel terzo e quarto periodo, fino al +25 finale.

“Chiavenna ci ha messo in difficoltà nel primo quarto, ma siamo rimasti compatti – ha dichiarato coach Puglisi -. Dal secondo in avanti abbiamo imposto il nostro ritmo, alzato la difesa e scavato il solco. Sono molto soddisfatto della reazione e del contributo di tutti, anche dei più giovani. Vittoria costruita su difesa e unità”.

Parziali: 17-17, 43-33, 62-45, 80-55

Serie DR4 – NPO Olginate vs Mandello: 40-72

Sconfitta interna per la formazione DR4 di coach Stefano Cattani, che cede il passo a un Mandello solido e determinato. Il match, valido per la quarta giornata, si è deciso già nel primo quarto, chiuso sul 5-24. Nonostante una reazione nelle frazioni successive, il divario resta ampio.

Coach Cattani ha analizzato il match: “Partita a senso unico fin dall’inizio. Abbiamo mostrato a tratti intensità, ma siamo stati troppo passivi. In attacco fatichiamo a costruire e concretizzare. Il livello del campionato è alto, dobbiamo trasformare anche le sconfitte in occasioni di crescita”.

Tabellini: Momo 9, Sow 4, Invernizzi 1, Bonacina M. 6, Millin 7, Bonacina A. 3, Balliu 2, Brusadelli 5, Frigerio 1, Lesiuk 2. Montanelli e Colombo a referto.

Parziali: 5-24, 21-42, 28-56, 40-72

Under 19 Bianca – Morbegno vs NPO Olginate: 77-47

Trasferta amara per l’Under 19 Bianca, che si arrende a Morbegno con il punteggio di 77-47. Dopo un buon avvio, i ragazzi di coach Marco Bugana subiscono un pesante parziale nel terzo quarto (21-4), che compromette definitivamente la gara. Positivo l’ultimo quarto, vinto 15-12.

“Abbiamo iniziato bene, poi ci siamo fermati – ha commentato coach Bugana -. Il terzo quarto ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo lavorare sulla compattezza e sull’atteggiamento. Qualche segnale positivo in attacco c’è stato, ma serve più spirito di squadra”.

Roster: Balliu, Bonacina, Montanelli, Invernizzi, Brusadelli, Cantù, Frigerio, Millin, Colombo, Sberna

Under 19 Blu – NPO Olginate vs S ondrio: 80-56

Con una prestazione corale di altissimo livello, la NPO Blu (in copertina) di coach Marzio Puglisi si impone nello scontro al vertice contro Sondrio, chiudendo la partita con un netto 80-56 (parziali 23-10, 47-29, 62-35) e conquistando il primato nel campionato Under 19.

“Abbiamo impostato la partita su una difesa aggressiva fin dal primo secondo – le parole di coach Puglisi -. I ragazzi sono stati encomiabili: sempre attenti, compatti e pronti a sacrificarsi. Abbiamo difeso con intensità, lavorando bene sugli anticipi e sulle linee di passaggio, portando così la partita sui nostri ritmi. Ottima anche la circolazione di palla e le situazioni di uno contro uno, che ci hanno permesso di trovare spesso tiri aperti. Matteo Sottocorno è stato straordinario, realizzando sei triple, ma tutta la squadra ha contribuito in modo determinante. Sono contento anche dei ragazzi del 2009, che si sono fatti trovare pronti sia in difesa sia in attacco. Tutti e dodici hanno dato il loro contributo, e questo dimostra la forza del gruppo. Ora ci aspetta il girone di ritorno, a partire dal derby di lunedì 17 contro la NPO Bianca dei coach Bugana- Cattani. Siamo in testa alla classifica e vogliamo continuare su questa strada”.

Una vittoria convincente, frutto di un lavoro di squadra costante e di un gruppo unito che continua a crescere partita dopo partita.

Roster: Vasta, Momo, Marchesi (cap.), Gilardi, Oriana, Sow, Defendi, Sottocorno, Panzeri, Mazzoleni, Meani, Nuccio.

