NP OLGINATE, IL COACH: “BATTERE MAPELLO PER RESTARE SUL TRENO PLAYOFF”

OLGINATE – Quinta giornata di ritorno del campionato di Dr3 di basket, con la Np Olginate di coach Stefano Cattani di scena giovedì sera alle 21.30 sul campo del Mapello, in provincia di Bergamo. All’andata vinse il quintetto olginatese con il risultato di 54-42, nell’unico turno dove in panchina non si era seduto coach Cattani, causa un attacco influenzale.

“Non avevo visto la partita, e quindi non ho una precisa conoscenza dell’avversario che andremo ad affrontare. Valutando la classifica e i risultati ottenuti, Mapello è in piena lotta play out, e quindi avrà bisogno di punti per cercare di scalare qualche posizione. C’è anche da rimarcare che i bergamaschi, anche nelle sfide perse, hanno sempre lottato fino alla fine, perdendo le partite per pochi punti. Quindi andremo ad affrontare un quintetto ostico e tenace”.

“Non sarà facile giocare sul campo del Mapello, ma giustamente – dice Cattani – dobbiamo vincere questa partita per rimanere attaccato al treno dei play off. Spero di poter recuperare qualche elemento, ancora acciaccato o febbricitante. È fondamentale questa partita per il nostro cammino e la squadra è consapevole di tutto ciò. Ovviamente – conclude il coach – i ragazzi devono scendere in campo più che motivati, cercando di commettere meno errori possibili”.

I locali hanno 6 punti all’attivo contro i 18 della Npo, con il quintetto olginatese a quattro punti dalla zona play off.