NP OLGINATE: KO CASALINGO CONTRO L’ALBAVILLA. PERDE ANCHE L’UNDER 17 CON VIMERCATE

OLGINATE – La Npo Bianca perde in casa 44-63 (10-23, 16-35, 29-43) la sfida interna contro i comaschi dell’Albavilla, nel match valido per la seconda fase del campionato Under 17 denominato ‘Bronze’.

“Abbiamo affrontato una squadra altissima e ben strutturata – commenta il coach Marzio Puglisi – La mia squadra ha pagato molto queste differenze, facendo fatica a trovare delle giocate pulite, anche perché gli ospiti sovrastavano la Npo sul piano fisico e nel recuperare palloni sotto canestro. I primi due quarti li abbiamo regalati. Mi fa piacere il fatto che abbiamo vinto la terza frazione, con Olginate che ha giocato con maggiore convinzione. Recuperare il gap accumulato, però, era decisamente difficile. Ma in questa frazione ho visto la reazione dei ragazzi”.

“Al di là del risultato, e del potenziale di alcuni loro giocatori, penso che l’Olginate, con una maggiore attenzione e accuratezza nei fondamentali, poteva fare un’altra partita. C’è da dire – conclude Puglisi – che però la squadra deve essere più precisa sotto canestro, e anche ai tiri liberi, e lottare con maggiore determinazione nell’uno contro uno. Voglio sempre vedere la squadra che ha giocato gli ultimi venti minuti di gara. Poi le partite si possono anche perdere. Adesso pensiamo alla sfida di lunedì sera contro Alebbio in un altro derby comasco”.

NPO BIANCA: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Nanni (cap.), Colombo, Carenini, P. Bonacina, R. Bonacina, Burini.

Vendendo all’Under 17, si è giocata la quinta giornata della seconda fase del campionato. Nel girone ‘Classificazione Gold’ la Npo Blu di coach Tocalli è stata sconfitta 54-42 (parziali 18-14, 34-23, 40-31) dal quintetto di casa della Di.Po Verde. Locali che hanno evidenziato il loro potenziale, con Olginate che in lunghi tratti della partita ha tenuto testa al forte quintetto di Vimercate. Sentiamo il nostro coach.

“Partita difficile contro una delle formazioni più forti e attrezzate del girone – ha detto coach Tocalli – Proviamo comunque a giocarcela fino alla fine, nonostante in quaranta minuti non siamo mai stati sopra. Nel primo tempo finiamo sotto la doppia cifra di svantaggio, dove purtroppo facciamo troppi errori al tiro. Nel quarto periodo abbiamo una fiammata di 3-4 minuti, dove riusciamo a raggiungere i 3 punti di svantaggio. Poi però nei momenti decisivi ricominciamo a non fare canestro. Sarò purtroppo ripetitivo, ma reputo che subire 54 punti sia assolutamente una cosa positiva. Il problema vero sono i 42 punti segnati. Percentuali dal campo deficitarie”, conclude il coach.

NPO BLU: Sala, Vasta, Colombo, Castagna, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Cantù, Sorito, Brusadelli, Caiani, Millin.