NP OLGINATE: MARCO BUGANA FA UN BILANCIO DELLA STAGIONE

OLGINATE – Si è appena conclusa la stagione sportiva per la NP Olginate, e con essa anche la sesta annata consecutiva di Marco Bugana alla guida tecnica della società. Una figura carismatica e appassionata, Bugana si è distinto in questi anni per una frenetica passione verso la palla a spicchi, accompagnata da un profondo senso sportivo e culturale del gioco, con un’attenzione particolare alla crescita dei giovani.

È tempo di bilanci e Marco Bugana ripercorre i momenti salienti della stagione appena conclusa: risultati, sfide, crescita individuale e collettiva, e uno sguardo al futuro del progetto sportivo olginatese.

“Sono molto soddisfatto della stagione sportiva della prima squadra – dice Bugana – Complimenti a coach Cattani e a tutti i ragazzi per l’impegno dimostrato. Raggiungere i playoff alla prima stagione in questa categoria è un traguardo davvero importante, reso ancora più significativo dal fatto che molti protagonisti provengono dal nostro settore giovanile. Un grande orgoglio per tutta la società”.

“Con il gruppo U17 abbiamo disputato tre campionati, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i nostri ragazzi – continua Bugana – In particolare, gli U17 Blu di coach Tocalli hanno raggiunto il girone Gold, un’ottima esperienza che ha dato grande valore al percorso di crescita del gruppo. Complimenti a coach Tocalli, Puglisi e Caldirola, e a tutti i ragazzi per l’impegno e la passione dimostrati durante tutta la stagione”.

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto nel settore giovanile, costruito su basi solide e una visione condivisa – aggiunge Bugana – La collaborazione attiva con le società di Calolzio e Pescate è un valore aggiunto che ci permette di unire forze, competenze e passione. Con la guida di un responsabile tecnico professionista come Edoardo Pogliaghi, stiamo investendo su un progetto che punta sia alla crescita dei numeri sia alla qualità del lavoro. Crediamo che questa sia la strada giusta per il futuro”.

Sulla comunicazione. “Comunicare è importante – spiega Bugana – Per questo abbiamo investito in un team nuovo, dinamico e capace, con l’obiettivo di raccontare al meglio le nostre attività. Il sito è stato completamente rinnovato e i social hanno visto una bella crescita di follower e interazioni. Un grazie speciale ad Alice, Fabio e Alessandro per il grande lavoro fatto. E per il prossimo anno… ci saranno altre novità, ma per ora non sveliamo nulla. Voglio poi ringraziare di cuore i nostri sponsor: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Il loro supporto ci permette di portare avanti i nostri progetti, crescere come società e offrire sempre più opportunità ai nostri ragazzi. La vostra fiducia è il motore del nostro lavoro. Grazie per essere al nostro fianco”.

“Un grande grazie infine a tutti gli allenatori, istruttori, dirigenti e addetti ai lavori. Un pensiero speciale va a chi lavora dietro le quinte, spesso lontano dai riflettori, ma con un impegno e una dedizione davvero spettacolari. Il vostro contributo è fondamentale. Ora guardiamo avanti: la prossima stagione ci aspetta con nuove sfide e programmi ambiziosi, da affrontare con la passione che ci contraddistingue. Avanti insieme!”, conclude Bugana.