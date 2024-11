NP OLGINATE: TERZO DERBY IN VISTA CONTRO L’AURORA S. FRANCESCO LECCO

OLGINATE – Venerdì sera, alle 21.30, il quintetto della Np Olginate di coach Stefano Cattani cercherà di sfruttare al meglio il match interno valido per la settima giornata di andata del campionato di Dr3 di basket, con i locali che affronteranno l’Aurora San Francesco di Lecco, per il terzo derby lecchese in calendario in questa prima parte di stagione.

Ospiti che sono ancora al palo, ma che arrivano da una sconfitta di soli tre punti nel match disputato contro la Due Vi di Galbiate. Anche Olginate, alla prima giornata, perse di tre punti contro il team galbiatese. Per dovere di cronaca. Ma veniamo al match che si disputerà venerdì al PalaRavasio. Locali con 6 punti all’attivo (vittorie contro Robbiate , Almenno e Mapello), ospiti, come anticipato, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

“Come affermo sempre – dice coach Cattani – in questo campionato non bisogna guardare la classifica. Ogni partita è un discorso a sé. Abbiamo l’obbligo di scendere in campo con la giusta motivazione, affrontando questa sfida con la giusta convinzione dei propri mezzi e soprattutto giocare da squadra. Non sottovalutiamo l’Aurora San Francesco, formazione che ha nei suoi ranghi un giocatore come Serigne che difende bene e ha delle buone percentuali al tiro. In casa Olginate – conclude coach Cattani – non ci sarà Cristiano Motta. Per Olginate è fondamentale vincere per stare nel gruppo di testa, e di non concedere due punti a una diretta avversaria per il discorso salvezza”.