NP OLGINATE. TRASFERTA PROIBITIVA CONTRO DALMINE

OLGINATE – Rush finale per quanto concerne la stagione regolare del campionato di Serie Dr3 di basket maschile , con la Npo di coach Cattani sempre in lotta per disputare i playoff. Difendere a denti stretti l’attuale ottava piazza, anche se non sarà la prossima sfida, in terra bergamasca contro Dalmine, un terreno fertile per cercare di conquistare quei due punti fondamentali per entrare nella final fuor.

L’appuntamento è per venerdì 11 aprile, alle 21:15, al palazzetto della Cral Dalmine, nella sfida valida per la terz’ultima giornata di ritorno. “Sarà una sfida proibitiva per Olginate. Già all’andata perdemmo di tanto, anche se in quell’occasione, rientravamo dalle vacanze natalizie, con alcuni giocatori assenti, anche se Dalmine vinse meritatamente”, dice Cattani.

“Consideriamo l’avversario in piena lotta per conquistare il primo posto del girone. Consideriamo che non ho ancora certezze su chi avrò a disposizione tra possibili squalifiche e acciacchi vari. Quello che è certo, è che avremo un’altra sfida difficile in quel di Dalmine, ma dobbiamo lottare per trovare quei punti che ci permetteranno di disputare i playoff ed evitare i playout. Sappiamo alle difficoltà che andremo incontro, ma la squadra deve rimanere concentrata”, conclude Cattani.

