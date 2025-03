NP OLGINATE VERSO IL DERBY CON L’AURORA, CATTANI: “MASSIMA ATTENZIONE”

OLGINATE – Si rinnovano i derby lecchesi all’interno del campionato regionale di Dr3 di basket maschile, con la Np Olginate di coach Stefano Cattani impegnata, domenica sera alle 20.45, a Calolziocorte contro il quintetto dell’Aurora San Francesco di Lecco.

All’andata, il team olginatese s’impose con il risultato di 71-63. Fu una partita equilibrata e difficile. E il coach Cattani è convinto che la sfida di domenica sera sarà una sfida decisamente accesa sul piano atletico e fisico. “Affrontare l’Aurora San Francesco non è mai facile – le sue parole – Loro si trovano dietro in classifica, ma penso che la posizione che occupano non corrisponda a ciò che è veramente il potenziale dell’Aurora San Francesco. Ha vinto sfide importanti su campi difficili, perdendo delle sfide proprio nel finale delle partite. Una squadra che ha delle forti capacità e delle buone individualità. Massima attenzione”.

Sul derby in casa Olginate: “Sarà una sfida particolare – dice Cattani – Sia perché è un derby, ma anche per come sono posizione le due squadre in classifica. Olginate arriva da una brutta sconfitta, e ci sono tutte le intenzioni, da parte dei ragazzi, un certo tipo di riscatto. Per noi è fondamentale vincere, conquistare quei due punti, che ci permetteranno di avvicinarsi sempre più verso la salvezza. Ai ragazzi chiedo di giocare con attenzione e continuità, e di non commettere quegli errori commessi nell’ultima partita disputata a Mapello”.