NP OLGINATE. VINCE SAN PELLEGRINO, MA BUONA PROVA SUL CAMPO

OLGINATE – Quartultima giornata di ritorno del campionato di serie Dr3 di basket, con la Npo di coach Stefano Cattani che ha giocato, lunedì sera, al PalaRavasio contro il quintetto bergamasco del San Pellegrino.

Una bella partita, con il quintetto olginatese che ha tenuto testa ad una formazione che punta in alto in questa stagione, con la partita conclusa 53-66 (18-23, 23-32, 37-51).

“La squadra si è espressa su buoni livelli – ha commentato coach Cattani -, giocando anche un buon basket, considerando che avevo Manzoni a mezzo servizio, essendo ancora febbricitante, e nel primo tempo si è fermato Balossi per infortunio. Siamo stati bravi nel rimanere concentrati, cercando di frenare il gioco dei bergamaschi; San Pellegrino ha più volte provato a scappare, arrivando massimo ad un +15, ma siamo sempre riusciti a rimanere in scia”.

“Sono comunque contento della prova della squadra – ha dichiarato l’allenatore -. Con quello che avevo a disposizione, considerando acciacchi vari ed assenze, siamo scesi in campo motivati pur con le scorie del derby della scorsa settimana, confrontandoci a viso aperto contro una squadra forte e compatta. Settimana prossima avremo un’altra sfida difficile in quel di Dalmine, ma dobbiamo lottare – conclude Cattani – per trovare quei punti che ci permetteranno di disputare i play off ed evitare i play out”.

Npo: Brambilla 16, Balossi 4, Pensotti 4, Losa 10, Motta 6, Bonacina ne, Lesiuk ne, Manzoni 6, Mattavelli, Rusconi 5, Milani 2.