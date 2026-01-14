NPO OLGINATE: UNDER 19 BIANCA OK CON ROVAGNATE, TREVIGLIO BATTE LA BLU

OLGINATE – Inizia nel migliore dei modi la seconda fase regionale del campionato per la Npo Under 19 Bianca di coach Marco Bugana, che supera Rovagnate con il punteggio di 64-48 (20-10, 39-21, 51-38) nel match disputato tra le mura amiche.

Buona la prova dei ragazzi di Bugana, capaci soprattutto di mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti di gioco. Primi punti conquistati e prestazione convincente, come sottolineato dallo stesso tecnico mandellese: “Bisogna andare avanti con questo piglio”. La prossima sfida è in programma il 26 gennaio, ancora in casa, contro Seregno. Roster: Corti, A. Bonacina, Montanelli, Invernizzi, Brusadelli, Cantù, Frigerio, Millin, Andreotti, Sberna, Scala.

“Nei primi due quarti i ragazzi sono stati molto bravi a correre, a muovere bene la palla e a trovare continue soluzioni offensive, che ci hanno permesso di andare all’intervallo con un buon margine – continua Bugana -. Nella seconda metà della partita Rovagnate ha cambiato difesa, mettendosi a zona, per metterci in difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere lucidi, a trovare soluzioni con pazienza e a mantenere il divario fino al termine dell’incontro. Avevo chiesto ai ragazzi di condividere di più la palla, di essere disponibili l’uno per l’altro e di mettere maggiore aggressività in difesa: questi aspetti si sono visti. Il risultato è sicuramente positivo, soprattutto se confrontato con le partite giocate contro Rovagnate nella prima fase del campionato”.

Prima giornata di andata della seconda fase regionale anche per l’Under 19 Blu della Npo di coach Marzio Puglisi, con lo stesso tecnico lecchese che riconosce il valore della formazione di casa, e riconosce la meritata vittoria del quintetto bergamasco. Per la cronaca Treviglio vince contro Olginate con il risultato di 79-62 (27-18, 45-30, 67-46).

“Il report della partita è questo: siamo partiti molto morbidi contro una squadra intensa, fisica e molto pronta – dice coach Puglisi -. Abbiamo subito tantissimi contropiedi e, in alcune circostanze, qualche giocatore non ha osato abbastanza, mancando di convinzione in alcune situazioni e conclusioni. Siamo riusciti parzialmente a tamponare un divario che era arrivato fino a 27 punti. Questa però è un’esperienza importante per i ragazzi, perché da adesso giocheremo contro tutte le prime classificate dei gironi di Bergamo. Questa partita è stata un assaggio di quello che sarà il campionato da qui fino a fine aprile. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare di più, soprattutto dal punto di vista difensivo”.

Convocati: Vasta, Momo, Marchesi, Gilardi, Oriana, Sow, Oliverio, Defendi, Sottocorno, Panzeri, Mazzoleni, Meani. Prossima sfida con Olginate che ospiterà al Palaravasio, il 19 gennaio alle 21, il Tall Gorgonzola.