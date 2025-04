NPO PROMOZIONALE, BATTUTO VENEGONO E VITTORIA DEL GIRONE

OLGINATE – Ultimo atto della stagione agonistica 2024-25 per il quintetto della Npo Promozionale, con la formazione di coach Simone Caldirola, che vince nettamente la terza ed ultima giornata di ritorno del girone “Classificazione Bronze” archiviando, con il risultato di 73-30 (21-7, 34-16, 53-24), il quintetto varesino del Venegono.

“Abbiamo affrontato la partita con l’atteggiamento giusto – afferma coach Caldirola – , dando fin da subito una direzione chiara all’incontro. A differenza della gara d’andata, dove avevamo trovato maggiori difficoltà, questa volta siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e a controllare il gioco sin dalle prime battute. Certamente ha influito anche l’assenza del loro giocatore migliore, ma il merito va soprattutto ai ragazzi per l’approccio e l’intensità messi in campo. L’impegno, l’energia e la coesione mostrati sia in fase difensiva che offensiva sono stati determinanti per creare un divario sempre più ampio nei confronti della squadra avversaria. Sono molto soddisfatto non solo per la prestazione in questa partita, ma anche per l’intero percorso fatto finora, in particolare in questo ultimo girone di stagione. I ragazzi – conclude Caldirola – hanno dimostrato di essere cresciuti tanto, il che fa ben sperare per il futuro”.

NPO: Piazza, Sala, Pozzi (cap.), D. Colosimo, M. Colosimo, Castagna, Bonacina, Burini, Cantù, Sorito, Brusadelli, Sow.