BORMIO (SO) – Nella piscina di Bormio Terme l’atleta lecchese Andrea Oriana, ex olimpionico ad Atlanta ‘96 e primatista italiano Delfino, ha percorso 90 chilometri e 100 metri in 24 ore in vasche da 50 metri (25 andata e 25 ritorno), ritoccando così di 6 chilometri il suo limite precedente. Una impresa che si è compiuta ieri, domenica 2 aprile, poco dopo le 17 davanti a un pubblico delle grandi occasioni.

Oriana puntava al Guinness world record per la distanza percorsa in 24 ore in una vasca da 25 metri che appartiene, dal lontano 1989, allo svedese Anders Forvass, capace di percorrere 101,9 chilometri. Tentativo sfumato però già a metà della sua prestazione. Allora il lecchese si è concentrato a migliorare il suo record italiano dello scorso anno quando aveva percorso 84 chilometri in 24 ore. Tentativo riuscito grazie alla distanza di 90,1 chilometri.

“Sono molto contento – le parole di Oriana -. A dir la verità c’è stato un momento, fino alle dodici ore, che ho cullato anche l’idea di fare il record del mondo. Probabilmente sono partito troppo forte, e purtroppo ho dovuto abbandonare il tentativo. Però c’è il record italiano, mentre per il guinness dei primati ci riproveremo”.

“Già da stasera – ha dichiarato il suo storico allenatore Vittorio Anghileri – penserà a qualche altra impresa. È stato bello, è stata una bella cavalcata, non sono mancati i momenti di difficoltà però c’era il supporto di tanta gente, soprattutto dello staff di Bormio Terme, della città di Bormio, della mia società Canottieri Lecco, i ragazzi che alleno, dai grandi ai piccoli, gli amici che mi hanno sostenuto, mia figlia Camilla, i vari preparatori e i fisioterapisti”.

“È stato bellissimo. Fino a metà notte – ha detto Naide Falcione, presidente di Bormio Terme – ci abbiamo creduto perché fino al secondo blocco di lavoro era addirittura avanti sui tempi; poi ha avuto una piccola crisi. Abbiamo cercato di aiutarlo ma ha iniziato ad accumulare ritardo e quindi l’obiettivo è passato al record italiano che ha ampiamente superato. È un grande”.