NUOVA CONDANNA PER BABY GANG: 2 ANNI E 8 MESI. LUI: “ORA SOLO MUSICA”

LECCO – Il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, è stato nuovamente condannato: 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Una sentenza arrivata con rito abbreviato davanti alla gup Chiara Valori, al termine dell’inchiesta coordinata dalla pm Maura Ripamonti. Il trapper, 24 anni, ha però ribadito di voler chiudere con il passato: “Adesso basta, solo musica”.

L’episodio risale all’11 settembre 2025, quando i carabinieri — nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco — avevano trovato nella sua camera d’albergo a Milano una pistola semiautomatica nascosta in un porta tovaglioli, con la matricola abrasa. L’arresto era scattato poche ore dopo il concerto di Emis Killa, dove Baby Gang si era esibito come ospite.

Il trapper aveva spiegato agli investigatori di portare l’arma per difendersi: “Ho paura di essere derubato”. Una giustificazione che non ha evitato la condanna.

Presente in aula al settimo piano del Palazzo di giustizia di Milano, Mouhib ha ribadito la volontà di cambiare vita. Con oltre tre milioni di follower e collaborazioni di peso nel panorama rap, sostiene di voler mettere definitivamente da parte i guai giudiziari per concentrarsi sulla carriera musicale.

Baby Gang si trova attualmente agli arresti domiciliari per la vicenda della pistola. Ogni uscita per registrazioni o concerti richiede un’autorizzazione del giudice. Il suo avvocato, Niccolò Vecchioni, non ha ancora comunicato se verrà presentato ricorso in Appello.

Parallelamente, il trapper sta scontando in affidamento in prova ai servizi sociali una condanna definitiva legata alla sparatoria del luglio 2022 avvenuta nei pressi di corso Como, a Milano. Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di problemi con la giustizia iniziati quando era ancora minorenne.

