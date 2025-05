NUOVA DISCARICA, FORZA ITALIA: “POCA PRATICITÀ E PROBLEMI PER LA VIABILITÀ”

Se si decide di realizzare una nuova opera, si dovrebbero migliorare le condizioni rispetto alla precedente e invece nel nostro Comune non funziona così. La nuova discarica non corrisponde ai requisiti di praticità e accessibilità.

Innanzitutto l’ingresso posizionato in corrispondenza con una rotatoria crea, soprattutto in alcuni giorni e orari, notevoli ingorghi alla viabilità.

Il totem di accesso crea spesso problemi: bisogna addirittura digitare il tipo di rifiuto che va conferito ma, nonostante questo, spesso l’accesso è negato e bisogna farsi aprire dai dipendenti preposti e, nel frattempo, le code aumentano…

Quando si entra, anziché trovare una situazione agevole per poter suddividere i propri rifiuti, ci si deve incolonnare come se, quando si va in discarica, si avesse un solo tipo di rifiuto da conferire (nelle famiglie normali, si va in discarica quando ci sono più cose da smaltire…).

Le tettoie che dovrebbero proteggere batterie, lampadine e rifiuti pericolosi sono minimali e non sempre sufficienti per coprire gli stessi e i rifiuti RAEE (piccoli elettrodomestici e vari elettrici) restano all’aperto senza protezione dagli agenti atmosferici.

Come Forza Italia riteniamo pure che, in una discarica di ultima generazione, dovrebbe essere prevista anche un’area da destinare a oggetti che potrebbero essere riutilizzati o recuperati in parte o vogliamo che continuino ad essere i soliti “ignoti” (con tanto di mezzi al seguito già segnalati da più cittadini) a tirar fuori dai cassoni ciò che potrebbe avere una seconda vita?

Da ultimo segnaliamo che i lavori della nuova discarica hanno creato avvallamenti sulla carreggiata confinante dove, con la pioggia, si creano pozze d’acqua pericolosissime e ormai sappiamo bene tutti che gli eventi atmosferici improvvisi e violenti rientrano nella norma…

Forza Italia chiede che si mettano a punto migliorie relativamente alle problematiche segnalate e che si metta in sicurezza la carreggiata prospiciente la discarica.

Il Segretario Cittadino Forza Italia Lecco

Angela Fortino