BALLABIO – ‘Nuova Lecco-Ballabio’ chiusa in direzione capoluogo (in discesa). Una perdita di olio motore da parte di un mezzo pesante ha causato la caduta di un motociclista. L’incidente non avrebbe provocato gravi conseguenze alle persone, tuttavia verso le 10.30 Anas ha chiuso la corsia sud per permettere agli operatori di intervenire e mettere in sicurezza il tracciato. La strada verrà riaperta non appena terminate le operazioni.

Aggiornamenti non appena disponibili.