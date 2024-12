LECCO – Ennesimo episodio di automezzo in panne che mette in difficoltà la circolazione sulla nuova Lecco-Ballabio, stamattina venerdì. Nello specifico si tratta di un camion fermo sul tratto a salire verso Ballabio. Sul posto la Polizia Stradale, è stata predisposta la chiusura della strada veloce (in discesa in direzione del capoluogo).

Aggiornamenti costanti della notizia in questa stessa pagina.

RedCro