NUOVA LECCO-BALLABIO, NUOVA FRANA ALL’ALTEZZA DEI LAVORI. STRADA CHIUSA

BALLABIO – La “nuova” Lecco-Ballabio è stata chiusa in discesa (ma presto dovrebbe essere interdetta anche la parte in salita dal capoluogo) a causa di una piccola frana nella zona in cui sono in corso i lavori – al termine della galleria ‘Giulia’, scendendo. La conferma viene anche dall’amministrazione comunale ballabiese. Le forti piogge che hanno colpito il lecchese in queste ore hanno certamente concorso a originare l’ennesimo smottamento sulla carreggiata.

Per il maltempo in provincia, al momento sono più di cinquanta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Lecco.

Aggiornamenti in pagina, appena disponibili.

RedCro