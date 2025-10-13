NUOVA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA: “BLOCCHIAMO IL RIARMO”

LECCO – Mercoledì 15 ottobre alle 18 in viale Montegrappa, davanti all’Iperal di Lecco, nuova manifestazione pro Palestina contro il sionismo e il riarmo.

“La brutalità del genocidio in atto in Palestina ha profondamente toccato la sensibilità di milioni di persone che in tutta la penisola si stanno finalmente mettendo in gioco per bloccare questo mondo in guerra – dicono gli organizzatori -. Da Lecco riteniamo che il miglior modo per lottare contro guerre e genocidi sia portare la mobilitazione nei rioni di Belledo e Germanedo, avamposto locale della filiera del proiettile”.

“Da qui sono partiti quei proiettili che ritroviamo nei corpi dei palestinesi in Cisgiordania – continua il comunicato -. Da qui sono partiti macchinari che producono quei proiettili che a Gaza uccidono indiscriminatamente. Per questo scendiamo in strada per dire basta alla produzione militare lecchese!”