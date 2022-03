MILANO – La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per il finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di alcune infrastrutture sportive, utili per il successo dei Giochi invernali del 2026. Si tratta di 17,5 milioni di euro stanziati dal Ministero del Turismo per migliorare l’attrattività dei territori. “Con il passo compiuto oggi – ha sottolineato Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – proseguiamo il cammino verso le prime Olimpiadi diffuse sul territorio che saranno anche modello di ecosostenibilità per le edizioni a venire. Da Ponte di Legno a Lecco, il percorso olimpico procede”.