NUOVA RISSA IN CENTRO, CARLO PIAZZA: “OSTAGGI DEL LASSISMO, SERVE SVOLTA”

LECCO – “Situazioni come quella andata in scena oggi pomeriggio in pieno centro a Lecco non possono più essere tollerate. Una rissa violenta, con almeno quattro persone coinvolte, che ha seminato paura tra passanti e commercianti. Questo è il frutto diretto della tolleranza e del lassismo che la Giunta Gattinoni ha portato avanti in questi anni. Il cuore della città, invece di essere uno spazio sicuro e accogliente, si sta trasformando in un terreno senza regole. È inaccettabile”.

A dichiararlo è Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda, che interviene con fermezza e rilancia una proposta già avanzata mesi fa: “Serve più presidio, più controllo. E se l’amministrazione non è in grado di garantire sicurezza con gli strumenti a disposizione, allora si abbia il coraggio di affiancare agli agenti della Polizia Locale anche la vigilanza privata, con pattugliamenti costanti nei punti sensibili della città. È una proposta concreta, già sul tavolo, che oggi si dimostra più che mai necessaria”.

L’episodio odierno ha visto protagonisti alcuni soggetti che da tempo bivaccano nella zona dei porticati ex Deutsche Bank, un’area già segnalata più volte dai cittadini per situazioni di degrado e insicurezza. “È evidente – aggiunge Piazza – che non si tratta più di episodi isolati, ma del sintomo di un problema strutturale che l’amministrazione ha scelto di ignorare”.

Il candidato leghista evidenzia come l’attuale amministrazione abbia sistematicamente negato il problema sicurezza, liquidandolo come percezione o come strumentalizzazione politica. “Il risultato – spiega – è sotto gli occhi di tutti: piazze fuori controllo, risse in pieno giorno, cittadini che si sentono abbandonati. Non si può più far finta di nulla”. Non manca il ringraziamento alle forze dell’ordine: “Ancora una volta – sottolinea – hanno dimostrato prontezza e professionalità. Ma non possiamo continuare a chiedere loro di fare miracoli da sole. Serve una visione politica diversa: chi guida la città deve mettere la sicurezza dei lecchesi al primo posto, con decisione e senza ideologia.”

Il messaggio di Piazza è chiaro: “È ora che il sindaco si dia una scossa. Lecco non può più permettersi di chiudere gli occhi. I cittadini meritano una città vivibile, sicura, degna di una comunità che guarda al futuro con fiducia. La sicurezza non è uno slogan: è un diritto. E noi siamo pronti a restituirlo ai lecchesi.”