NUOVA STAGIONE PER IL CINETEATRO PALLADIUM, TANTE LE SORPRESE

LECCO – “Buona la prima” dice il regista quando la prima ripresa è venuta bene.

La stessa frase si potrebbe dire per l’avvio della stagione 2023/2024 per il Palladium, la sala di Castello gestita da un gruppo di volontari.

“Vedere la sala allegramente gremita di bambini e di famiglie è uno spettacolo che è gratificante” è l’affermazione di Daniela Rigamonti, coordinatrice del gruppo.

Sabato 24 agosto sono state ben 223 le presenze per assistere a “Cattivissimo Me 4” e alle spassose vicende di Gru e Lucy e la proiezione ha segnato l’avvio della nuova stagione, con l’applauso finale del giovane pubblico alla fine del film che rimarrà in cartellone anche per la prossima settimana.

Scalda i motori anche la rassegna autunnale de ”I giovedì del Palladium” che partirà il 26 settembre con il tenerissimo “Fuga in Normandia” con i due “mostri sacri” Michael Caine e Glenda Jackson.

Una edizione “storica”, in quanto la rassegna compie il suo decimo compleanno e raggiungerà la quota dei 200 film proposti.

Da oggi sono acquistabili on line gli abbonamenti ai 10 film; il prezzo rimane invariato a 40 euro, e gli ingressi singoli a 5 euro.

Gli abbonamenti sono acquistabili anche alla casse del cinema negli orari di apertura.

Per info e acquisti on line, visitare il sito www.cinemapalladium.com