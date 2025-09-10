NUOVA STAGIONE PER LA NP OLGINATE, PARLA MARCO BUGANA

OLGINATE – Parte un’altra intensa stagione per il mandellese Marco Bugana, la settima con il team della Np Olginate. Figura importante per quanto concerne il progetto giovanile che stanno portando avanti le tre società di Olginate, Calolziocorte e Pescate, Bugana è riuscito a prendersi qualche giornata di ferie, con la testa però sempre sull’importante lavoro da svolgere per quanto concerne la promozione del basket sul territorio, sulla costruzione dello staff tecnico e dirigenziale delle varie formazioni giovanili della società olginatese.

Proprio il mandellese ci aggiorna su come procedono i lavori in casa NPO. C’è sempre qualcosa da fare, perché per Marco Bugana “il basket è vita”.

Ciao Marco. È iniziata un’altra stagione. Come possiamo accostare questa stagione con quella dell’anno scorso?

“Stiamo proseguendo con continuità verso i nostri obiettivi. Quest’anno come NPO avremo due squadre U19 che parteciperanno anche ai campionati DR3 e DR4. Abbiamo rinnovato i gruppi e ci aspettiamo molto da tutti, sia in termini di crescita individuale che di risultati collettivi.”

Aspettative per questa stagione?

“Siamo molto motivati ad affrontare al meglio questa stagione. Il gruppo U19/DR3, guidato da Marzio Puglisi, ha confermato lo zoccolo duro dello scorso anno inserendo ragazzi del 2007 e 2008 che riteniamo di grande prospettiva. Per quanto riguarda il gruppo U19/DR4, che alleno insieme a Stefano Cattani, l’obiettivo principale è far crescere i ragazzi e accompagnarli gradualmente verso il mondo senior”.

C’è stato un aumento di interesse dei giovani per il basket?

“Spero che l’interesse verso il basket continui a crescere, anche alla luce dei recenti risultati della Nazionale che stanno appassionando tanti tifosi. Noi, come società, puntiamo molto sul minibasket, che da quest’anno è stato integrato con la realtà di Calolzio. La coordinatrice sarà Sara Fumagalli, una figura di grande competenza ed entusiasmo, che saprà accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita”.

C’è sempre molto da fare Marco. Un messaggio o un augurio che vorresti lanciare?

“Auguro a tutto lo staff, ai dirigenti, ai giocatori e alle famiglie una buona stagione sportiva, ricca di soddisfazioni e crescita per tutti”.

RedSpo