LECCO – Una nuova gemma è pronta a impreziosire la rosa a disposizione di mister Pablo Parrilla in vista del prossimo campionato di Serie B che vedrà protagonista il Lecco Calcio a 5: Juan Diego Castillo, ala/pivot di 22 anni è infatti un nuovo giocatore bluceleste.

Nato a Buenos Aires, in Argentina, il 18 giugno 1998, Castillo ha militato in patria nel Caballito Junior e nell’Unlam per poi sbarcare in Italia lo scorso mese di gennaio andando a vestire la maglia del Prato, squadra con cui ha vinto il girone D di Serie B conquistando così il salto in A2.

Si tratta di un giocatore dotato di grande duttilità tattica, bravo nel dribbling e con ottime capacità realizzative davanti alla porta. Il tutto abbinato a una velocità di base che lo renderanno sicuramente un cliente difficile per tutte le difese del girone B.

“Sono molto felice di poter giocare nel Lecco!” spiega Juan Diego in attesa di tornare in Italia dall’Argentina nei prossimi giorni e seguire l’iter indicato nel protocollo Covid prima di potersi mettere a disposizione di mister Parrilla”.

“Conosco già sia Parrilla, che Facundo Martinez e Ivan Kirschbaum, tutti argentini come me. Spero di vincere e aiutare la squadra a farlo. Pablo è un ottimo allenatore e da quello che ho visto la squadra è molto buona, quindi dipende solo da noi essere bravi e fare una stagione positiva» prosegue poi il nuovo giocatore bluceleste.