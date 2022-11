CASARGO – Da Villa Locatelli giunge la conferma dell’anticipazione di Valsassinanews in merito ai nuovi vertici dell’istituto alberghiero di Casargo. La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha infatti firmato il decreto di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia provinciale per le attività formative – Apaf. Sono stati nominati Francesco Maria Silverij in qualità di presidente, Angela Fortino e Augusto Giuseppe Amanti (indicato dalla minoranza consiliare) in qualità di componenti.

“Affidiamo l’Apaf a un Consiglio di amministrazione di grande esperienza, preparazione e affidabilità – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente vicario e consigliere delegato ai Rapporti con Apaf Mattia Micheli – Confidiamo che il nuovo Cda possa lavorare con la dovuta serenità e la condivisione di tutte le parti politiche“.