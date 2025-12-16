NUOVO CDA DI IMPRESA SOCIALE GIRASOLE, VIRGINIO BRIVIO PRESIDENTE

LECCO – È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Impresa Sociale Girasole, insediato a decorrere dal 1° dicembre 2025.

La presidenza è affidata a Virginio Brivio, ex sindaco del Comune di Lecco per due mandati (2010-2020) e presidente della Provincia (2004-2009), attualmente presidente provinciale di Uneba Lecco, che subentra a Carlo Colombo che ha guidato l’Impresa Sociale negli scorsi 6 anni. È confermato nella carica di vicepresidente Lorenzo Guerra, presidente e direttore generale del Consorzio Consolida. Completano il consiglio: Claudio Dossi, presidente provinciale di Auser Lecco; Giuseppe Borgonovo, avvocato civilista, ex sindaco del Comune di Bosisio Parini per due mandati (2009-2019) e ex presidente di Acel Energie; Chiara Pennasi, direttrice della Fondazione Triulza di Milano, designata dal Forum del Terzo Settore Lombardia.

La composizione del nuovo organo garantisce un equilibrio tra rappresentanza pubblica e privata, confermando l’identità plurale che caratterizza Girasole come spazio di amministrazione condivisa del welfare. I proﬁli dei consiglieri assicurano competenze adeguate alle esigenze della fase attuale: governance partecipata, progettazione sociale innovativa, competenze giuridico-amministrative e capacità di gestione di servizi complessi.

Il rinnovo del consiglio si colloca in un momento signiﬁcativo per Girasole: a ottobre è stata rinnovata la compagine sociale dell’Impresa, a seguito della procedura a evidenza pubblica conclusa in estate, rilanciando il Patto per il welfare comunitario del Lecchese e confermando la collaborazione tra soci pubblici e Terzo Settore per i prossimi sei anni. Girasole gestisce i servizi sociali associati affidati dai Comuni all’Ambito territoriale di Lecco e i servizi dei 29 Comuni aderenti all’Associazione dei Comuni Soci, in collaborazione con 14 organizzazioni del Terzo Settore, operando attraverso cinque Poli territoriali con l’obiettivo di garantire prossimità, integrazione e coesione comunitaria.

“Concludo questi sei anni di mandato con profonda gratitudine – ha commentato il presidente uscente Carlo Colombo -. Desidero ringraziare tutti gli Amministratori comunali, che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto con convinzione anche nei momenti più complessi. Un ringraziamento va ai soci cooperatori, al mondo del volontariato e a tutti gli operatori: se Girasole funziona è anche grazie alla vostra dedizione e al vostro lavoro quotidiano, che rappresenta la base di questo modello. Se ripenso all’avvio di questo percorso sei anni fa, ricordo il clima di incertezza e naturale scetticismo che accompagnavano un modello allora del tutto nuovo. Oggi, alla luce dei risultati raggiunti, possiamo dire di averlo trasformato in una realtà solida e riconosciuta. È la prova del valore che si genera quando si lavora insieme, con continuità e una visione condivisa orientata al bene della comunità”.

“Assumo questo incarico con la consapevolezza di ricevere in eredità un lavoro importante, costruito in questi anni con dedizione da chi mi ha preceduto. Girasole rappresenta oggi un modello maturo di amministrazione condivisa del welfare, riconosciuto anche oltre i conﬁni del nostro territorio. Il mio impegno sarà quello di guidare l’Impresa in questa nuova fase di sviluppo, rafforzando la collaborazione tra Comuni e Terzo Settore, allargando il perimetro delle alleanze e garantendo servizi sempre più vicini ai bisogni delle persone e delle comunità del Lecchese” ha dichiarato il neoeletto presidente Virginio Brivio.

Marina Calegari, presidente dell’Associazione dei Comuni Soci di Girasole, ha commentato: “La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione recepisce pienamente la volontà espressa dai Comuni soci e conferma la scelta condivisa di consolidare il modello di collaborazione tra amministrazione pubblica e Terzo Settore che caratterizza Girasole. I Comuni mantengono la titolarità e l’indirizzo politico, il Terzo Settore contribuisce con competenze e capacità progettuale a sviluppare i legami territoriali. È un asset strategico che intendiamo rafforzare, garantendo continuità, prossimità e coerenza con i bisogni delle nostre comunità. Ringrazio Carlo Colombo per aver guidato Girasole con dedizione in questi anni fondativi, accompagnando la crescita di un modello che oggi è patrimonio dell’intero territorio. Al nuovo Consiglio e al Presidente Brivio auguro buon lavoro, certa che sapranno guidare Girasole in questa nuova fase di sviluppo”.

“Il mandato di questo Consiglio di Amministrazione – le parole di Lorenzo Guerra, vicepresidente di Impresa Sociale Girasole e presidente del Consorzio Consolida – si fonda sulla proposta tecnica elaborata dal Consorzio Consolida e dal suo partenariato, che assume le linee guida del Piano di Zona orientando coerentemente gli obiettivi strategici di Girasole per i prossimi anni. Proseguiremo nel lavoro condiviso tra pubblico e Terzo Settore, con l’obiettivo di consolidare un sistema di servizi integrato, competente e capace di leggere e rispondere in modo unitario e innovativo ai bisogni del territorio. Ringrazio Carlo Colombo per la passione e la carica umana con cui ha presieduto Girasole, e i consiglieri Angelo Negri e Giovanna Marelli che hanno rappresentato il Terzo Settore contribuendo a costruire l’identità plurale dell’Impresa”.