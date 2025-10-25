NUOVO GAZEBO LEGA ANTI-CENTRALE DEL CALEOTTO: ALTRE 150 FIRME RACCOLTE

LECCO – Anche nella giornata di sabato la Lega Lombarda ha incontrato i cittadini al gazebo informativo organizzato contro la realizzazione della centrale del Caleotto. L’iniziativa ha raccolto altre 150 firme in poche ore, “a testimonianza di quanto la popolazione lecchese sia preoccupata e contraria a questo progetto”.

“La risposta dei cittadini è chiara – dichiarano Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega ed Emanuele Mauri, segretario cittadino dello stesso partito –: Lecco non vuole la centrale del Caleotto. Si tratta di una scelta sbagliata, che rischia di compromettere la qualità della vita di un intero quartiere e di tutta la città. La nostra battaglia continua, con l’auspicio che il Comune torni indietro sulle deroghe concesse e riveda questa decisione sciagurata che non trova alcuna giustificazione né ambientale né urbanistica.”

Il gazebo è stato anche un momento di confronto aperto con i cittadini, che hanno potuto informarsi nel dettaglio sul progetto e sulle conseguenze che potrebbe avere in termini di impatto ambientale, acustico e viabilistico. Molti lecchesi hanno espresso il proprio sostegno alla battaglia della Lega, chiedendo maggiore trasparenza e partecipazione nelle scelte che riguardano il futuro della città. La Lega Lombarda annuncia fin da ora il prossimo appuntamento: venerdì 8 novembre in Piazza Cermenati dalle 9 alle 13, dove sarà possibile continuare a firmare la petizione e confrontarsi direttamente con i rappresentanti del movimento.

“Non ci fermeremo – aggiungono Piazza e Mauri –. Continueremo a portare avanti questa battaglia con determinazione e senso di responsabilità, perché Lecco merita uno sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio e dei suoi cittadini”.

RedPol