NUOVO PGT DI LECCO: CRITICI FORZA ITALIA E LEGA, OK DA ITALIA VIVA

LECCO – Dopo sei giorni di lavori consiliari e oltre 500 votazioni, il consiglio comunale di Lecco ha approvato definitivamente il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). Un documento complesso, che ridisegna le prospettive urbanistiche della città ma che ha suscitato valutazioni molto diverse tra le forze politiche.

Dall’opposizione emergono critiche convergenti sulla mancanza di una reale visione d’insieme. Forza Italia parla di “un’occasione persa” per costruire il futuro del capoluogo con coraggio e chiarezza. Secondo il consigliere Gianni Caravia, il piano affronta le trasformazioni delle aree strategiche – come Otolab, Leuci, Icam e Meridiane – in modo frammentario, senza un disegno unitario. Anche il tema della sostenibilità, pur richiamato più volte, viene giudicato applicato “a pezzi” e non davvero legato ai bisogni quotidiani di chi vive la città.

Critiche anche dalla Lega, che sottolinea i tempi “estremamente compressi” del percorso consiliare, culminato persino con le dimissioni del vicepresidente del consiglio stesso. Il gruppo rivendica di aver garantito responsabilità e partecipazione, pur ritenendo il piano “carente e privo di una visione chiara per il futuro di Lecco”.

Tra le priorità difese: tutela dei rioni, salvaguardia delle aree montane, gestione dei parcheggi e attenzione al tema casa per giovani e lavoratori.

In chiave più positiva si colloca Italia Viva, che rivendica il proprio contributo all’interno del nuovo PGT. In particolare, il consigliere Andrea Frigerio evidenzia l’intervento sulla zona di Rivabella, dove è stata introdotta la possibilità di destinare gli spazi anche ad attività artigianali, commerciali e di servizio, per favorire una trasformazione sostenibile e armonica di una delle aree più suggestive della città.

Il nuovo piano urbanistico segna così un punto di passaggio per Lecco, ma lascia aperto un acceso dibattito sul modello di sviluppo e sulla capacità di tradurre in visione condivisa le esigenze della città che cambia.

RedPol