NUOVO SITO TURISTICO DI MALGRATE, LA REPLICA DELL’AMMINISTRAZIONE

MALGRATE – Arriva a stretto giro la risposta del Comune di Malgrate alle osservazioni di Malgrate per Tutti, che ha evidenziato diverse criticità riguardo il nuovo sito turistico della località lariana: “Prendiamo spunto dalle parole di Malgrate per tutti relative al sito, i cui sostenitori non erano evidentemente alla presentazione, per ribadire che “visitmalgrate.it” nasce come una finestra aperta sulla bellezza di Malgrate, un invito a scoprire un luogo che unisce storia, natura e l’eleganza dell’architettura italiana.

Il sito racconta il paese in una forma nuova, dinamica e seducente, capace di valorizzarne il territorio e la sua vocazione turistica, ormai chiara e definita”.

“Malgrate è un borgo affacciato sul Lago di Como, che possiede tutte le sfumature per diventare una delle mete più affascinanti da vivere e visitare – ha sottolineato l’amministrazione -. Serviva una voce digitale che sapesse restituire questa essenza, con lo stesso respiro e la stessa emozione che si prova passeggiando nei suoi quartieri.

Il cuore narrativo è il nuovo lungolago, un gioiello di architettura e paesaggio, simbolo del dialogo armonico tra acqua e città frutto della visione del sindaco di Malgrate, Giovanni Codega. Nel sito, definito “a filo dell’acqua” questo orizzonte diventa un racconto per immagini, fatto di scorci evocativi e prospettive che catturano lo sguardo”.

“Non è mai stata messa in discussione l’eredità del progetto “Sentieri Digitali” (2020) – ha chiarito il Comune -, anche se mai aggiornato: solo per fare un esempio, ora dove il sito indica dei posteggi vi è la presenza del supermercato Eurospin; al contrario, è stata integrata nella struttura attuale, mantenendone intatti lo spirito e le funzionalità.

I QR code, contrariamente da quanto sostenuto da un’evidente miope minoranza, sono pienamente operativi e il progetto di Living Land non è stato assolutamente cancellato”.

“Premesso quanto sopra – concludono – , non essendo il sito scolpito sulla pietra, ma in continua evoluzione, invitiamo Malgrate per tutti a implementarlo con noi, magari non passando da barocchi comunicati stampa ma da più proficue riunioni”.

