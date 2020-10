LECCO – Riprende l’appuntamento Oasi di Pace, un’ora di preghiera mensile per la pace. Per il momento è confermato lo svolgimento in presenza nella Chiesa parrocchiale del quartiere Bonacina di Lecco, ogni primo giorno del mese, proprio in continuità con la Giornata mondiale della Pace del primo gennaio.

Ogni serata è caratterizzata dalla lettura dei testi e della biografia di un testimone di pace, inframezzato da momenti di ascolto e preghiera personale accompagnati dagli strumenti e dalle voci del Coretto di San Giovanni, in particolare dai canoni della Comunità di Taizé.

L’invito ad aprirsi alle situazioni di guerra e difficoltà del mondo, mostrando la nostra vicinanza e invocando l’aiuto di Dio, è quindi per domenica 1 novembre, dalle 21 alle 22, in sicurezza seguendo le stesse disposizioni valide per le celebrazioni liturgiche.