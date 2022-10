LECCO – Nel fine settimana del 8 e 9 ottobre torna l’evento nazionale “Urban Nature: la festa della Natura in città“. Urban Nature, che giunge nel 2022 alla sua VI edizione, è un’iniziativa promossa dal Wwf per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

L’evento 2022, dal titolo “La Natura si fa Cura“, si rafforza grazie ad una grande iniziativa di raccolta fondi dedicata a regalare agli ospedali pediatrici italiani dotati di spazi all’aperto delle vere e proprie “Oasi in Ospedale” che possano favorire il recupero, le terapie e l’apprendimento dei piccoli pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza, grazie ai molteplici impatti positivi a livello psico-fisico che la natura offre.

​A seguito dei risultati incoraggianti registrati con la realizzazione dell’Aula Natura nell’ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro, il Wwf Italia ha deciso di sviluppare un progetto di raccolta fondi per aumentare la presenza di natura nei giardini degli ospedali pediatrici italiani creando vere e proprie “Oasi in Ospedale”.​

Nel fine settimana volontarie e volontari scenderanno in 1.600 piazze di piccoli e grandi centri per la distribuzione di piccole felci, per raccontare e devolvere il ricavato al progetto. Le Aule Natura verranno regalate a strutture ospedaliere interamente dedicate alle cure pediatriche, a reparti pediatrici qualificati e ad altre strutture terapeutiche presenti sul territorio italiano

La Festa della Natura in città prevede eventi in tutta Italia, con la presenza nella nostra provincia di una ventina di tavoli Wwf nelle piazze, dove sarà possibile acquistare una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”. ​A Lecco gli attivisti della sezione WWF saranno presenti sabato 8 e domenica 9 in piazza XX Settembre, nei pressi della Torre Viscontea.