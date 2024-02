OBIETTIVO MALGRATE PIÙ, ECCO IL LOGO DELLA LISTA DI MICHELE PECCATI

MALGRATE – Il Gruppo “Obiettivo Malgrate Più” con il proprio candidato sindaco Michele Peccati ha presentato il proprio simbolo ai propri simpatizzanti.

Il logo nasce dalla fusione dei due gruppi consiliari precedenti, che, vista la comunione di visioni e idee hanno deciso di fondersi insieme per le prossime elezioni amministrative. Nel corso della serata, Peccati ha spiegato come la lista intende organizzarsi, ovverosia formando 4 gruppi di lavoro per i 4 rioni, dai quali emergeranno sia le linee programmatiche sia le persone che vorranno entrare in lista.

RedPol

