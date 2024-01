OBIETTIVO MALGRATE PIÙ: “SINDACO IMBARAZZANTE SULLA VICENDA POSTE”

MALGRATE – Il gruppo politico di opposizione Obiettivo Malgrate Più ha emesso un comunicato stampa dopo il commento del sindaco Polano sulla vicenda della permanente chiusura delle Poste a Malgrate.

“Leggiamo con imbarazzo e sconcerto il comunicato stampa del sindaco Polano. Parole fuori luogo e cronistoria lacunosa – dice il gruppo Obiettivo Malgrate Più -. Un’esternazione che, guarda caso, dimentica come alla famosa prima comunicazione da Poste al Comune del 20 giugno 2023 non abbia fatto seguito un’immediata reazione da parte di questa amministrazione. (“..mi sono dimenticato..”)”.

“È mancata da subito una informazione puntuale ai cittadini su orari e modalità di ritiro delle pensioni. Stessa cosa per organizzare un benché minimo servizio di trasporto delle persone da Malgrate a Valmadrera comunicando orari e logistica. Come ha poi seguito l’iter dei lavori? Subendo passivamente le lettere di rinvio, non individuandone ex ante le problematiche cercando di accelerandone la risoluzione. Ora lo sfogo, fuori tempo e inappropriato. Senza rispetto per nessuno e soprattutto per i cittadini lasciati inermi di fronte al succedere degli eventi”, conclude il comunicato stampa di Obiettivo Malgrate Più.