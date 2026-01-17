OCCHIO ALLE TRUFFE: LA POLIZIA SEGNALA VOLANTINI FALSI NEI CONDOMINI

LECCO – Nelle ultime ore sono stati segnalati, in diversi condomini di Lecco e provincia, alcuni volantini affissi negli spazi comuni che riportano simbologie e diciture riconducibili al Ministero dell’Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Polizia di Stato ha prontamente chiarito di non aver emesso né diffuso tali comunicazioni, definendone quindi la provenienza totalmente sconosciuta e non ufficiale. Si tratta con ogni evidenza di tentativi di truffa messi in atto da persone che cercano di introdursi nelle abitazioni dei cittadini sfruttando documenti contraffatti o falsamente attribuiti alle autorità.

Il volantino — presentato come “Allegato A” e riferito ad articoli del codice penale — invita i presunti “non residenti” di un edificio ad abbandonare l’abitazione in cui si trovano e annuncia presunti controlli da parte delle autorità all’interno di condomini e case private.

Il testo arriva persino a citare sanzioni penali, tra cui ammende, arresto e reclusione, presentate come conseguenza per eventuali irregolarità.

Tutte formulazioni prive di fondamento e non riconducibili alla normativa attuale, utilizzate evidentemente per intimorire i cittadini e favorire l’accesso fraudolento alle abitazioni.

Le autorità raccomandano alla popolazione di non dare seguito a quanto riportato nel volantino, di non aprire la porta a sconosciuti che si presentino con simili pretesti e di segnalare immediatamente ogni situazione sospetta al numero di emergenza 112.

Il fenomeno dei falsi operatori e delle truffe condominiali è purtroppo in aumento, e i truffatori utilizzano spesso documentazione artefatta per sembrare più credibili. La collaborazione dei cittadini, unita alle indicazioni delle autorità, rimane fondamentale per prevenire episodi di raggiro e tutelare la sicurezza della comunità.